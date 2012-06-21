Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

«ЗАМЕНІРОВАНИ!!!» Із такого грізного повідомлення починається повідомлення, що несподівано надійшло на електронні адреси підрозділів правоохоронців Донеччини. Невідомий автор попередив, що суди відразу трьох міст області: у Бахмуті, Покровську та Селідовому начинені вибухівкою. Кількості тротилу, лякав «мінер», мовляв, вистачить навіть на сусідські будинки «в том чесле». А для того, щоб уникнути вибухів, не встановлений поки лиходій вимагав звільнити всіх полонених «ополченців».

Як повідомили в ГУ Національної поліції України в Донецькій області, за вказаними невідомим зловмисником адресами негайно побували слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, кінологи та фахівці ДСНС. Під час перевірки приміщень судів та прилеглої території було встановлено, що загрози вибухів немає. За фактом погроз відкрито кримінальне провадження за ст. 259 КК України (завідоме неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками). Правоохоронці встановлюють особу провокатора, якому загрожує позбавлення волі від 2 до 6 років.