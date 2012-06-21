Компанія Nikola Motors представила концепт пікапа з гібридним воднево-електричним двигуном. Він здатний проїжджати на одному заряді на 100 кілометрів більше, ніж Cybertruck від Tesla, кажуть розробники.
Концепт автомобіля отримав назву Badger – очікується, що його продажі розпочнуться у вересні 2020 року. Пікап здатний розігнатися з 0 до 98 км/год за 2,9 сек, а його крутний момент становить 1 329 Нм.
Такого крутного моменту автомобіль досягає за рахунок суперконденсаторної системи. Усередині Badger встановлений резервуар на 8 літрів рідкого водню, а також 300-кіловатний акумуляторний блок потужністю 160 кВт⋅ч. Це дозволяє йому долати відстань в 965 кілометрів на одному заряді.
Крім іншого, в корпус автомобіля вбудовано розетку для підключення різних робочих інструментів потужністю 15 кВт. Badger здатний забезпечувати тягову потужність в 3 629 кілограм.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" у світі з’явилася «нова африканська автомобільна марка» Mureza Auto. У вересні 2019 року на автомобільній виставці в Йоганнесбурзі Mureza Auto представила свою першу модель – крос-хетчбек Prim8.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»