Німецькі фізики експериментально визначили розмір ядра атома водню з точністю до 13 знаків після коми, що в двічі точніше попередніх вимірювань, результати дослідження опубліковані в журналі Science.

Виміри проводилися за допомогою техніки частотної гребінки, яка була відзначена Нобелівською премією в 2018 році.

Вчені вперше застосували його модифікацію з метою збудження атомів водню, тим самим вдалося визначити значення, яке ближче до меншого радіусу, отриманого при оцінці енергетичного переходу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»