Коли два великих небесних тіла зіштовхуються одне з одним, це зазвичай закінчується катастрофою для обох. Астрономам відомі випадки зіткнення зірок, які в результаті руйнувалися.

Відкриття, яке зробила команда астрономів з Університету Потсдама в Німеччині, показує, що зіткнення двох зірок може породити принципово нове небесне тіло.

Як розповіли в Європейському космічному агентстві, ще в 2019 році астрономи виявили незвичайний космічний об'єкт, занадто масивний і яскравий для звичайного білого карлика. Вони припустили, що йдеться про зірку, яка утворилася в результаті зіткнення двох інших зірок. Спостереження вчених за допомогою рентгенівського телескопа XMM-Newton показують, що ця зірка дійсно утворилася в результаті злиття двох білих карликів. Раніше такі об'єкти астрономи не зустрічали.

У рентгенівському діапазоні навколо дивної зірки вдалося розгледіти туманність, що складається в основному з неону. Цей газ залишився після зіткнення двох зірок. Астрономи відзначають, що небесне тіло, яке утворилося в результаті зіткнення надзвичайно нестабільне. У найближчі 10 тисяч років цей космічний об’єкт перетвориться у звичайну нейтронну зірку.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»