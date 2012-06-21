91 народний депутат закликали парламент розглянути антитютюновий законопроект №2430-д. Відповідне депутатське звернення було направлено на ім’я голови Верховної Ради, пише Обозреватель.
Законопроект №2430-д був розроблений ще понад рік тому Комітетом Верховної Ради з податкової і митної політики за дорученням глави парламенту на основі 9 антитютюнових законопроектів.
Доопрацьований законопроект передбачає, в тому числі, комплексне врегулювання виробництва і обігу електронних сигарет, впровадження механізму відстеження руху сигарет і попередження їх нелегального обороту.
Крім того, передбачена повна заборона реклами тютюнових виробів в Інтернеті, а також заборона на «смачні сигарети» — з характерним ароматом, який може дуже подобатися дітям.
Також передбачено зниження допустимого рівня вмісту смол, нікотину та монооксиду вуглецю. Будуть підвищені штрафи за порушення в сфері торгівлі тютюновими виробами.
У депутатському зверненні сказано, що поданий законопроект не суперечить законодавству Європейського Союзу та нормам Угоди про Асоціацію України і ЄС.
«Якщо 2-3 роки тому серед ароматизованих сигарет продавалися лише сигарети з ментолом, то зараз маса варіантів — яблуко, лісові ягоди і т.п. Це приваблює дітей. Заборона сигарет із смаковими добавками — це нормальна практика розвинених країн, перш за все, Євросоюзу. І ці питання необхідно терміново врегулювати», — заявив народний депутат Геннадій Кривошея.
Як заявив «УК» експерт ринку Володимир Сергієнко, дійсно з 2013 року у країнах Євросоюзу було введено заборону на продаж ментолових та інших ароматизованих сигарет: «На думку фахівців Євросоюзу, якщо в сигаретах не буде харчових додатків, то до куріння буде долучатися менше молоді. Проте і це все не так однозначно там. Так, тютюнове лобі Європарламенту неодноразово заявляло, що ці нововведення — ніщо інше як боротьба не з палінням, а з курцями. Це все однозначно б’є по їхньому гаманцю і ніхто про таке і не думає».