Данські вчені з Університету в Оденсе перетворили медуз у хрусткі чіпси. Новий продукт може викликати у населення підвищений інтерес.
Автор дослідження Матіас П. Кляузен розповів, що медузи на 95% складаються з води і на 5% з білка. Морські мешканці низькокалорійні і збагачені селеном, залізом, фосфором, магнієм, вітаміном В12. Вчені звернули увагу, що медузи швидко розмножуються й здатні виживати в суворих умовах, у той час як інші морські види перебувають на межі зникнення через кліматичні зміни та вилов.