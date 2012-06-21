Використання нано-матеріалів дозволило збільшити термін служби батареї в 2,5 рази. Такі потужності потрібні для перспективи запуску 5G мереж. Апетити користувачів постійно зростають, і щоб сучасні гаджети з ними впоралися їм необхідна потужна батарея.
Останнім часом розробники стали приділяти все більше уваги акумуляторам, адже вони стають слабкою ланкою у сучасному світі, де зовсім скоро з'явиться енергоємний 5G.
Щоб задовольнити попит власників смартфонів, Nokia Bell Labs розробила акумулятор з гігантською ємністю. Спільна розробка фінської компанії і фахівців з AMBER обіцяє збільшення потужності в 2,5 рази. При цьому розробники відзначають, що розміри акумуляторів залишаться стандартними.
Така новація стала можливою завдяки нано-матеріалам. Розробники зменшили розміри електродів, створивши їх на основі спеціального композиту. Саме розміри електродів сучасних літій-іонних батарей заважають накопиченню заряду своїми великими розмірами.
За інформацією фахівців Nokia, їхні акумулятори наближаються до теоретичної межі накопичувальної енергії. Компанія планує покрити весь діапазон сучасних акумуляторів. Це означає, що технологія стане доступною і виробники не завищуватимуть ціни на смартфони на початку продажів. Компанія запатентувала технологію, але говорити про старт продажів ще рано.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»