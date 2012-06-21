Формальним приводом для робочого візиту Президента Петра Порошенка до Німеччини стала його участь у церемонії вручення премії Карла Великого, якої удостоєно главу Французької Республіки Еммануеля Макрона. На полях цієї події в будівлі міської ратуші Аахена відбулася зустріч лідерів трьох держав-учасниць нормандського формату: України — Петра Порошенка, Франції — Еммануеля Макрона й ФРН — Ангели Меркель.
Це перша зустріч очільників країн нормандської четвірки у форматі тріо (без володаря Кремля Путіна) від жовтня 2016 року. Після того контакти підтримували тільки на робочому рівні. Втім, сторони не позиціонують нинішню зустріч як нормандську. Завдання її полягає в узгодженні спільної позиції, з якою канцлер Німеччини поїде в Сочі 18 травня і пізніше з візитом до Росії вирушить і Макрон. Ідеться зокрема про перспективи розміщення на Донбасі миротворчої місії, повідомляє Укрінформ.
Коментуючи підсумки зустрічі, Ангела Меркель назвали їх доволі хорошими, запевнивши Петра Порошенка: «Нам відомо, що для врегулювання міжнародних конфліктів потрібно багато часу, однак ми й надалі докладатимемо зусиль для збереження територіальної цілісності й суверенітету України».
А напередодні Петро Порошенко зустрівся з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, під час якої домовлено провести наступний, ювілейний 20-й Саміт Україна — Європейський Союз влітку 2018 року в Брюсселі. Крім того, глава держави розповів про ситуацію на Донбасі, перебіг Операції об’єднаних сил та останні факти порушення російською стороною мінських домовленостей.
Сторони обговорили перебіг реформ в Україні, зокрема створення антикорупційного суду, зміни в системі національної безпеки, виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також шляхи посилення допомоги від Євросоюзу.
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«Урядового кур’єра»