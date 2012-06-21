Норвезька рада у справах біженців відкрила два нові польові офіси у Краматорську та Кураховому, оскільки має намір розширити гуманітарну діяльність у південній частині Донецької області. Тобто додатково до проєктів правової допомоги, продовольчої безпеки й життєзабезпечення, які міжнародні партнери реалізують у північних районах Донеччини, NRG допомагатиме найвразливішим серед родин, постраждалих внаслідок гібридної війни РФ, надаватиме їм гуманітарну допомогу протягом зимового періоду і сприятиме відновленню пошкодженого й зруйнованого житла в іншій частині регіону.
«Протягом цього року плануємо відремонтувати близько 900 будинків, понад 600 з яких розташовано в Донецькій області, де все ще існує гостра потреба у відновленні пошкодженого житла в населених пунктах уздовж лінії зіткнення. Для виконання цієї масштабної роботи, а також надання інформації, консультацій і правової допомоги ми збільшили свою присутність у Краматорську та відкрили новий офіс у Кураховому», — підтвердили свої наміри у Норвезькій раді у справах біженців.
Серед населених пунктів краю, в яких уже почали працювати закордонні партнери, — багатостраждальна Красногорівка на лінії розмежування. Наприкінці травня у приміщенні військово-цивільної адміністрації прифронтового міста представники NRG і місцевої влади зустрілися з місцевими жителями, де обговорили критерії добору для внесення пошкодженого та зруйнованого внаслідок бойових дій житла у програму з його відновлення.