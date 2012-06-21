Групове поховання вікінгів в Геллестаді, що в південній частині Норвегії, вже давно привертає увагу вчених. Одна з його особливостей – залишки великого корабля, який поховали разом з представником місцевої знаті. Археологи за допомогою георадара уточнили розміри знахідки і вже частково відкопали її.

Як розповів BBC експерт з древнього скандинавського суднобудуванню Кнут Пааше, корабель побудували в проміжку приблизно між 750 і 850 роками н.е. За розмірами корабель з Геллестада схожий на широко відомі кораблі вікінгів з Гокстада і Осеберга, які можна побачити в музеї в Осло. Однак нова знахідка відрізняється формою кіля, яка раніше археологам не зустрічалася.

Вчені поки що не вирішили, чи був геллестадський корабель виключно гребним, або на ньому вже можна було піднімати вітрила. Дерев'яні частини погано збереглися, жалкує Пааше. Однак вчені зафіксували те, як розташовуються в землі залізні цвяхи, за допомогою яких він був зібраний. Це дасть можливість в майбутньому побудувати копію судна.

Керівник розкопок Крістіан Родсруд вважає, що корабель поховали разом з королем, королевою або аристократом-ярлом. При цьому вченим не вдалося знайти характерних для подібних могил цінностей. Ймовірно, їх розграбували.

За часів будівництва корабля рівень моря був вищим , і місце поховання розташовувалося всього лише в 500 м від берега. Вікінги будували свої кораблі досить легкими, щоб їх можна було легко витягти на сушу і перетягувати через вододіли. З їх допомогою вони ходили в набіги і торгували навіть з такими далекими від Норвегії країнами як Візантія.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»