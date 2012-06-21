Для захисту від дощу Нотр-Дам тимчасово накриють брезентом. Експерти вважають, що, якщо в пазухах склепіння накопичиться вода, воно може обвалитися.
«Балочні кріплення на місці, брезент вже є. Альпіністи, які закріплять бризент і також будівельники, готові», – каже головний архітектор з реставрації собору Філіп Вільнева.
Інший фахівець з реставрації зауважив, що Нотр-Дам чудом встояв під час пожежі, але тепер його склепіння може обвалитися через дощову воду. Тим більше, що пожежники під час гасіння вже досить полили собор.
Один із символів Парижа і Франції, собор Нотр-Дам загорівся ввечері 15 квітня. В результаті події ніхто не постраждав, оскільки в цей час собор уже був закритий для відвідування. Обвалився шпиль, полум'ям було охоплено несучу конструкцію, проте всередині собор практично не постраждав. Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що має намір відновити Нотр-Дам за п'ять років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»