Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Старовірівська громада у Нововодолазькому районі, що на Харківщині, зажила слави як одна з тих, які сьогодні стрімко розвиваються. Ще навесні 2018 року за ініціативою місцевих мешканців більше 20 населених пунктів з майже 6000 жителів об’єдналися в одну громаду і відтоді пішов відлік становлення та піднесення. Тут, як це свідчать реальні справи, вміють господарювати, планувати та втілювати ці плани в життя, а головне — спільно визначати пріоритети на день сьогоднішній і завтрашній.

Вже давно старовірівці та мешканці сусідніх сіл мріяли про сучасну машину швидкої допомоги, бо старенький УАЗик, радше можна було назвати таким собі транспортним засобом, а не машиною для надання медичної допомоги. На ньому, за словами керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, пацієнта практично було неможливо доправити до Харкова, тож назустріч, як правило, виїжджали бригади з обласного центру щоб хворого чи травмованого транспортувати до обласної лікарні. А це втрата часу, що скорочує шанси на порятунок тяжких хворих.

Тож у громаді вирішили, що потрібно врешті обзавестися новою каретою швидкої допомоги і виділили зі свого бюджету 1 мільйон 900 тисяч гривень. Наразі новенький Форд проходить реєстрацію і невдовзі буде переданий Центру.

За словами Віктора Забашти, Старовірівська громада — перша в області, яка за домовленістю з Центром придбала новий автомобіль швидкої допомоги. Машину укомплектують усім необхідним сучасним обладнанням — кардіографом, дефібрилятором, монітором спостереження, кріслом-каталкою, яких не було в старому УАЗі. А базуватиметься нова карета швидкої допомоги в центрі громади, у Старовірівці.