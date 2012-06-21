Цими днями автопарки Шосткинського та Конотопського гарнізонів аварійно-рятувальної служби Сумської області поповнилися новою технікою.
Обидва підрозділи одержали пожежні автомобілі на базі шасі КрАЗ, придбані за кошти державного бюджету, а також по 40 пожежних касок.
Окрім того, місцева шосткинська влада передала рятувальникам потужний дизель-генератор та набір інструментів для ремонту техніки, а конотопська міська та районна – придбала 54 комплекти фірмового одягу для особового складу місцевого гарнізону.
Передаючи техніку, голова Сумської ОДА Микола Клочко подякував працівникам Служби порятунку за їхню роботу, побажав усім миру і спокою.