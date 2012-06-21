Упроваджуючи реформу первинної медицини в сільській місцевості, ми насамперед маємо говорити про особливості України. А це велика кількість людей у сільській місцевості — 33%. Наприклад, у Німеччині лише 5—7% сільського населення.
«Медичних послуг майже немає в сільській місцевості. Вони є або на районному чи обласному рівнях у вигляді консультацій вузькопрофільних спеціалістів, або у великих містах. Наше завдання — наблизити їх до людей, кардинально змінити їх якість, зменшити кількість відвідувань районних лікарень. На це спрямовано й ініційований Президентом Петром Порошенком закон, покликаний вирішити питання доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості», — коментує новації віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Нині достатньо сімейних лікарів працюють на первинному рівні. Але їхні умови й можливості не дають змоги навіть лікареві від Бога надати якісну медичну послугу, нагадує служба віце-прем’єр-міністра.
Ініціатива Президента полягає не лише в запровадженні сучасних підходів до приміщень і медичного обладнання, а й новітніх методів, телемедицини, які можуть записувати дані, передавати їх на вторинний рівень та отримувати дуже швидку консультацію фахових вузькопрофільних лікарів.
До впровадження будь-якої якісної послуги слід долучати всіх небайдужих і активних громадян, які прагнуть змінити своє майбутнє й жити в європейській державі. «Медична реформа — це не косметичний точковий ремонт амбулаторій або ФАПів. Це кардинальна зміна умов проведення фахових консультацій лікарів, залучення сімейних лікарів саме у сільську місцевість, створення їм належних умов роботи», — наголосив урядовець.
Уже затверджено методику мережі медичних амбулаторій, де перебуватиме лікар, визначено територію доступності й кількість людей, яких він обслуговуватиме і співпрацюватиме із вторинним рівнем, перелік обладнання, протоколи лікування тощо.