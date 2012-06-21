На Львівщині в с. Городківка Дрогобицького району відкрили нове Гірське газове родовище ТОВ «Горизонти». Одразу нагадаю, що товариство «Горизонти» – українсько-чеське підприємство, яке займається пошуково-розвідувальними роботами та видобутком газу, відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами Берегівської площі в Яворівському й Мостиському районах та Гірської площі – в Миколаївському та Дрогобицькому районах.
Як поінформували в прес-службі облдержадміністрації, видобувні запаси Гірського родовища, виходячи з проведених пошуково-розвідувальних робіт і сейсмічних досліджень, оцінюють в один мільярд метрів кубічних. Добовий дебіт видобутку газу з двох горизонтів свердловини складає 30 тисяч метрів кубічних. Відкрили першу свердловину з трьох запланованих, її під’єднали до газотранспортної мережі й вона вже поставляє газ. Загальний обсяг інвестицій у Гірське газове родовище склав 82,766 мільйона гривень.
Роботи на родовищі тривали майже два роки. І ось його відкрили, урочисто запаливши символічний факел. У своєму виступі під час цієї церемонії перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський зазначив, зокрема, що впродовж нинішнього року на Львівщині планують ввести в експлуатацію ще 12 свердловин.