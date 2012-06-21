Аналітики з Wedbush, ґрунтуючись на даних з ланцюга поставок Apple, заявили, що яблучна компанія оснастить iPhone 13 Pro внутрішнім накопичувачем аж до 1 ТБ. Для порівняння, iPhone 12 в максимальній версії і комплектації мав лише 512 ГБ внутрішнього сховища.

Що цікаво, це не перша подібний витік. Раніше в січні 2021 року Front Page Tech вже заявляло про те, що прийдешній iPhone 13 оснастять терабайтний сховищем, пише 9to5Mac. Очікується, що настільки об'ємну вбудовану пам'ять отримають лише найдорожчі моделі смартфона, а саме iPhone 13 Pro і Pro Max.

Нагадаємо, що також новеньким iPhone приписують екран з підтримкою частоти відновлення 120 Гц, а також повернення сканера відбитку пальців Touch ID. Анонс пристроїв, як і завжди, має відбутися вже найближчої осені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур'єра»

