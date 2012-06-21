Незабаром у низці районів Сумської області розпочнеться будівництво 12-ти нових сучасних амбулаторій, які дозволять суттєво поліпшити ситуацію з оздоровленням сільського населення.
Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергій Бутенко, наголосивши, що відповідні кошти вже надійшли в область і незабаром буде затверджений порядок їх використання.
Всі новобудови зводитимуться за типовими проектами Міністерства охорони здоров’я, розробленими на основі європейських стандартів.
Передбачається, що нинішнього року розпочнеться спорудження 5-ти амбулаторій групової та 7-ми – монопрактики. Найбільше – по 3 – збудують у населених пунктах Охтирського та Сумського районів, переважно на територіях новостворених ОТГ, а також у Буринському, Краснопільському, Липоводолинському, Недригайлівському районах.