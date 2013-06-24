Міністерство аграрної політики та продовольства України вітає оголошення перших аукціонів із приватизації за новими правилами. Вже у вересні підприємці отримають змогу долучитися до програми та створити виробництва для гарантії продовольчої безпеки. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Так, Фонд державного майна оголосив аукціони приватизації 2 спиртових активів — Кобиловолоцького МПД ДП «Укрспирт» та Марилівського МПД ДП «Укрспирт» у Тернопільській області. Аукціони заплановано на 19 та 20 вересня зі стартовими цінами 25,2 млн грн та 54,3 млн грн відповідно. Окрім того, у вересні заплановано проведення ще шести аукціонів приватизації об’єктів спиртової галузі.

Приватизація спиртових активів забезпечить використання та розвиток інфраструктури підприємств для зберігання й перероблення зернових. Подібні об’єкти мають підведені інженерні комунікації, що дозволить у короткий час запустити виробництво.

Окрім спиртових активів, уже найближчим часом очікується оголошення аукціонів із приватизації комбінатів хлібопродуктів. За умови часткової модернізації та налагодження ефективної роботи в приватній власності КХП зможуть налагодити перероблення зерна та насичуватимуть внутрішній ринок крупами, макаронними виробами, пластівцями та іншими товарами, які також експортуватимуться й на зовнішній ринок.

Після отримання активів у власність приватний бізнес готовий інвестувати в переобладнання підприємств для їх запуску, забезпечуючи виготовлення продукції з високою часткою доданої вартості.

«Аграрна галузь завжди була локомотивом української економіки. За нею до війни були 40 % валютної виручки, і найбільша частка ВВП України серед усіх секторів економіки. А сьогодні, в умовах воєнного стану, роль агро ще більш важлива і вагома, адже ціла низка виробництв інших галузей економіки зупинена чи зруйнована. І одним із рецептів до потужного розвитку сільського господарства України є розвиток переробки – всередині країни для цього виробляється десятки мільйонів тонн зернових, бобових та олійних. Уряд зі свого боку робитиме все, щоб стимулювати цей вектор розвитку АПК. Для цього вже запущено грантові програми на переробні підприємства, а також аукціони з приватизації для перероблення та складування зернових», — зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

За очікуваннями, цьогорічний врожай зернових в Україні становитиме близько 50 млн тонн на додаток до понад 20 млн тонн зернових та олійних культур врожаю 2021 року, які не вдалося експортувати. Розширення наявної аграрної інфраструктури дозволить зменшити нестачу складських потужностей, яка може сягати близько 10–15 млн тонн до жовтня поточного року.

Таким чином, приватизація об’єктів, які перебувають у державній власності та наразі простоюють або використовуються неефективно, сприятиме подоланню наявних викликів в аграрній галузі.