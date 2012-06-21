Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Працівники Шевченківського національного заповідника в Каневі, який відзначив цього року 95-річчя від дня заснування, нині працюють над розв’язанням багатьох нагальних проблем. Аби робота над ними давала максимальний ефект, розробили кілька проєктів. Уже найближчим часом, як розповіла керівниця заповідника Валентина Коваленко, біля основних об’єктів огляду головного туристичного маршруту планують встановити інформаційні вказівники й табличка з QR-кодами зі шрифтом Брайля, оновити веб-сайт заповідника, осучаснити «Шевченківську бібліотеку» як мультифункціональний центр суспільного діалогу та запровадити двомовні аудіогіди з можливістю підключення до слухових апаратів.

Такі новації стали можливими завдяки недавно одержаному гранту на півмільйона гривень у рамках конкурсної програми Українського культурного фонду, яка орієнтована на стабільний розвиток культурних та креативних індустрій в часи пандемії.

Нині в музейній колекції заповідника більше 80 тисяч унікальних пам’яток. Завжди людно у виставкових галереях, науковій та публічній бібліотеках, де налічується понад 60 тисяч томів та численних рідкісних періодичних вітчизняних і зарубіжних видань, а також працює науковий архів. Щороку музеї і пам’ятки заповідника відвідують понад 100 тисяч гостей, а на його базі відбуваються міжнародні та всеукраїнські культурно-мистецькі фестивалі, конгреси, симпозіуми, науково-практичні конференції та реалізовуються інші проєкти з шевченкознавства та українознавства.