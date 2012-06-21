Навіщо Україні співпраця з МВФ, якщо й без того боргів попередніх періодів накопичено аж занадто? На це запитання Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відповів на своїй сторінці у Фейсбуці.
«З одного боку, це правда. Лише цього року на обслуговування попередніх боргів маємо витратити 130 мільярдів гривень — близько 5 мільярдів доларів. Ця сума майже дорівнює всьому бюджету оборони і безпеки України. Але подивімось, коли ці борги накопичилися. У період урядів з 2005 по 2013 рік включно було запозичено майже 50 мільярдів доларів. Тобто колись нам усім одягли на плечі ці борги, і всі українці зараз їх тягнуть на собі, — написав Прем’єр. — Брати нові запозичення у міжнародних партнерів — це вимушена міра, щоб перекредитуватися. Ми беремо нові запозичення на вигідніших умовах, щоб зменшити витрати на обслуговування старих боргів. І останнє, але найважливіше. У роботі керуюся передусім інтересами українців. Тому вважаю, що питання соціальної справедливості всередині країни під час виконання умов міжнародних партнерів має бути на першому місці».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»