За програмою «Допомога ФОПам і працівникам — 8000 грн» по виплати звернулося понад 480 тисяч людей. До нового року виплачено 3,6 мільярда гривень, майже 455 тисяч людей отримали допомогу ще до нового року. «Близько 25 тисяч людей подали документи в останні дні старого року, і оскільки почався новий бюджетний рік, вони отримають по 8 тисяч гривень уже цьогоріч протягом короткого періоду», — констатує міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

За програмою «Допомога роботодавцям — до 8000 грн» роботодавці ще до нового року отримали 650 мільйонів для 170 тисяч своїх працівників. Ще понад 200 мільйонів теж до нового року отримали підприємці за компенсацією ЄСВ, повідомляє пресслужба відомства. На період карантину послаблено податкове навантаження на бізнес, удосконалено програму «5—7—9», упроваджено новий інструмент портфельних гарантій, реалізують комплекс заходів для боротьби з безробіттям.