Поки офіційні представники китайської марки мовчать, інсайдери розкрили характеристики новинки.
Головним нововведенням стали чотири камери. До того, як були розсекречені характеристики новинки, фахівці вважали, що новий флагман від Huawei отримає чотири камери.
Так, основний модуль отримав 25-Мп сенсор від Sony. За традицією, його доповнює ширококутний об'єктив з матрицею в 8 мегапікселів, третій модуль - це ToF-камера, що дозволяє змінити параметри зйомки. Судячи з дозволу в 2 мегапікселя, четверта камера теж служить для поліпшення якості знімків.
В основі смартфона лежить чіпсет Kirin 710, що працює з 7 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг накопичувача становить 128 ГБ, які можна доповнити завдяки слоту microSD. Екран заснований на технології IPS, що виключає будь-які вирізи – ймовірно, фронтальну камеру винесуть на рухливий модуль. Дозвіл 5,8-дюймового дисплея - 1080 × 2310 пікселів, а ємність акумулятора досягає 3900 мАг - необхідний мінімум. Не виключено, що новинка отримає можливість швидкої зарядки.
На думку аналітиків, новинку випустять 28 червня - одночасно з презентацією «стандартного» Nova 5.