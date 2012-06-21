11 березня компанія Oppo має намір представити новий смартфон Find X3 Pro. Компанія робить акцент на здібностях пристрою робити макрознімки.

Інформацією про смартфон Find X3 Pro поділився відомий інсайдер Еван Блесс (Evan Blass). Він стверджує, що Oppo Find X3 буде оснащений макрооб'єктивом з 25-кратним зумом, який буде разом у блоці з кільцем для спалаху. Цей модуль зможе служити в якості портативного мікроскопа. Поки в мережі немає жодного прикладу знімку, зробленого на цю камеру, але це питання часу.

Крім цього, Oppo Find X3 Pro матиме ще одну революційну функцію. Він матиме наскрізну підтримку 10-бітної глибини кольору. Смартфон зможе і знімати фотографії та відео з 10-бітною глибиною кольору, і підтримувати 10-бітну передачу кольору. Відомо також, що Oppo Find X3 Pro отримає процесор Snapdragon 888.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»