Незважаючи на те, що місяць тому в Apple представили свої оновлені MacBook Pro, експерти очікують ще одну новинку на початку осені. У різних джерелах з’являються чутки, що американська компанія у вересні представить не тільки новий iPhone, але і 16-дюймовий ноутбук.
Деякі інсайдери стверджують, що головною «фішкою» нових MacBook Pro стане OLED матриця, але більшість експертів з цією інформацією не згодна.
Новий дизайн корпусу MacBook Pro варто очікувати не раніше, ніж в 2020 або 2021 році. Таку думку озвучили міжнародні фахівці. З новим дизайном «підскочить» і OLED матриця від компанії LG.
Раніше було оприлюднено інформацію, що в Apple відкликають деякі MacBook Pro, випущені в 2015-2017 роках. Це пов'язано з акумуляторами, які почали масово виходити з ладу. У Мережі щодня з'являються скарги, що батареї цих ноутбуків вибухають, або просто спалахують. У компанії пообіцяли вирішити цю проблему в найстисліші терміни.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»