Під час своєї першої пресконференції голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький так прокоментував питання про перші кроки на новій посаді: «Одне з проблемних питань, я нікого не здивую, — це наші дороги».

Та йдеться не лише про звичні автомобільні шляхи, а й про ситуацію із залізницею, через яку п’ять районів області шостий рік відрізані від такого виду транспортного сполучення. Так сталося, що обидві наявні залізничні гілки поєднуються лише в Луганську, тобто на тимчасово непідконтрольній Україні території. Через те, що аграрні східні та північні райони області залишилися без залізничного сполучення з рештою території держави, сільгоспвиробники змушені користуватися послугами автомобільного транспорту, що призводить, з одного боку, до істотного збільшення собівартості продукції, а з другого — до передчасного руйнування мережі автомобільних доріг. Також без залізничного сполучення залишилася Луганська ТЕС у місті Щастя — єдиний виробник електроенергії в області, якому не вистачає вугілля через квоти РФ. Обласна влада на рівні профільного міністерства, уряду та Верховної Ради постійно порушує питання будівництва гілки. Однак щодо 40 кілометрів нового залізничного шляху, який має з’єднати обидві залізничні гілки, й досі немає реальної концепції.

«Розглядається питання щодо побудови залізничної гілки Сватове — Білокуракине, але від фахівців з Укрзалізниці почув думку, що ліпший шлях Рубіжне — Старобільськ. Тобто з урахуванням географії, природних ландшафтів, інфраструктури, мостів, розв’язок», — поділився з журналістами Віталій Комарницький.

Звісно, ця тема потребує ґрунтовного вивчення та детальних розрахунків.

Наразі фахівці кажуть, що лише на проєктні роботи потрібно понад 10 мільйонів гривень. Але новий очільник Луганщини хоче все вивчити й перевірити особисто, бо, за його словами, ця цифра абсолютно нічим не підтверджена.

Є зауваження у нового керівника й щодо коштів, спрямованих на ремонт і відновлення автомобільних доріг.

«Кошти, надані на дороги місцевого значення, майже освоєно. А на ремонт доріг державного значення ще навіть не провели тендери. Найближчим часом розберуся, чому гроші досі не освоєно. Ми розуміємо, що це призводить до того, що на ремонтні роботи залишиться дуже мало часу — жовтень і листопад», — розповів Віталій Комарницький та зазначив, що насамперед ознайомиться зі станом справ у цьому секторі.

До питань, які потребують першочергового вирішення, належать і будівництво підстанції у Кремінній та ситуація з підтопленням шахт.

Запуск Кремінської підстанції, яка покликана сприяти приєднанню Луганщини до Єдиної енергетичної системи України, знову відкладено. Навіть на шостому році воєнних дій область залишається на своєрідному енергетичному острові. Через це немає змоги відновлювати чи відкривати нові виробництва — їм просто бракує електроенергії.

Питання електропостачання загострює й соціальні проблеми.

На переконання Віталія Комарницького, всі кошти, які надає Луганщині держава, мають бути витрачені раціонально й у повному обсязі. У цьому питанні він розраховує на підтримку всіх зацікавлених — місцеву владу, представників громадськості, а також небайдужих жителів області.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»