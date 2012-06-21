Палеонтологи з Чилі заявили про відкриття нового виду гігантських динозаврів. Кістки представника цього виду, а також хребетні елементи його шиї і спини розкопали ще в 90-х роках минулого століття в 75 км від міста Копьяпо в пустелі Атакама. Дослідження решток провели в 2000-х, а їх результати опублікували тільки в 2021-му.

За інформацією Naked Sience, новий вид гігантського динозавра отримав назву Arackar licanantay. Вчені вважають, що це велика травоїдна тварина, довжина якої перевищувала 6 м. Також з'ясувалося, що знайдені кістки належали динозавру-підлітку, а дорослі особини, за оцінками дослідників, могли досягати в довжину 8 м.

Також були виділені кілька унікальних ознак цього виду. Однією з особливостей стала будова хребців. Крім цього, фахівці провели філогенетичний аналіз, і віднесли нового динозавра до зауроподів.

Передбачається, що цей вид динозаврів жив на території сучасного регіону Атакама в кінці крейдяного періоду – приблизно 66-80 мільйонів років тому. У той час на території Атакама росли пальми і папороті.

Раніше на території Аргентини вчені виявили рештки п'ятиметрового хижого динозавра, якого вони назвали «ллукалкан» – «той, хто вселяє страх». Динозавр відрізнявся надзвичайно сильними щелепами, дуже гострими зубами і величезними кігтями на ногах.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»