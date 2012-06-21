Адміністративну будівлю Станично-Луганського райвідділу міліції було вщент зруйновано ще на початку бойових дій, у 2014 році. Попри брак приміщення співробітники міліції, а після реформи — поліції в неймовірно складних умовах виконували професійні обов’язки із забезпечення публічного порядку, боротьби зі злочинністю та збереження територіальної цілісності.
Тепер завдяки зусиллям керівництва МВС, Національної поліції, ГУНП в Луганській області та Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за півтори сотні метрів від лінії розмежування почав функціонувати новий відділ поліції. Чергова частина, кабінети для слідчих, оперативників та інших співробітників відділу сучасно облаштовано й укомплектовано комп’ютерною технікою. Керівники МВС і Нацполіції передали особовому складу нововідкритого відділу три автомобілі Renualt Duster. Відділ обслуговуватиме територію, максимально наближену до лінії розмежування.
«Ми відкриваємо цей маленький, але дуже важливий райвідділ поліції. І символічно, що старий, зруйнований у 2014 році відділок, стояв на вулиці з дивною назвою Донбас — Москва. А новий райвідділ — на вулиці Миру. Нікого не цікавить реформа — цікавить її результат. Нас не цікавить реформа поліції, нам важливо, щоб поліція забезпечувала якісний сервіс і гарантувала безпеку. Для мене важливо, щоб ця територія, яка настраждалася останніми роками, мала адекватну якість життя», — зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час урочистостей у Станиці Луганській.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»