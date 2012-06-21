Пресконференція Xiaomi, на якій компанія покаже флагманський смартфон Mi 11, повинна відбутися сьогодні, 28 грудня. Будуть також представлені роутер, оболонка MIUI 12.5 та інші продукти Xiaomi.

Незадовго до офіційного анонсу в мережі з'явився ролик, на якому показано тільки що розпакований Xiaomi Mi 11 в чорному кольорі. На тлі видно пакувальну плівку і тонку коробку від смартфона.

Раніше генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь офіційно підтвердив на сторінці в соціальній мережі Weibo, що в комплект з Mi 11 не кластимуть зарядний пристрій. На кадрах також можна побачити невелику картонну коробку, в якій зазвичай знаходиться захисний футляр і керівництво користувача.

Mi 11 може стати першим в світі смартфоном, який випустять на платформі Snapdragon 888. Її набір мікросхем вже назвали найпотужнішим мобільним процесором наступного 2021 року. Він був представлений ще на початку грудня.

Очікується, що смартфон буде оснащений екраном з високою частотою оновлення картинки і 12 ГБ оперативної пам'яті. Модель також отримає основну камеру на 108 мегапікселів. Найімовірніше, разом з Xiaomi Mi 11 представлять Mi 11 Pro з вигнутим 2K-дисплеєм.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»