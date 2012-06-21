Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Вигравши на недавніх виборах голови Воловецької об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області, Михайло Попелич торжествував недовго. Працівники Служби безпеки України, діючи у координації зі слідчими Національної поліції в області, викрили його на отриманні хабаря в розмірі 80 тисяч гривень.

Обраний головою ОТГ Михайло Попелич був затриманий за корупційні дії — під час реалізації корупційної схеми у дорожньо-транспортній інфраструктурі регіону. Він вимагав від переможця тендеру на відновлення ремонтних робіт 10% «відкату» від суми, передбаченої згідно з умовами договору, укладеного з підрядником.

Для отримання незаконних коштів Михайло Попелич залучив свого знайомого. Обидва фігуранти справи затримані на «гарячому» — в момент одержання неправомірної вигоди. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину і зараз вирішується питання щодо обрання в суді запобіжних заходів. Провадження розпочато згідно з ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України з метою притягнення до відповідальності цих та інших, осіб, імовірно, причетних до протиправних дій.

Варто підкреслити, що, вигравши вибори як представник партії «Слуга народу», Михайло Попелич не може розраховувати на жодну підтримку з її боку. Про це чітко висловився член цієї ж політичної структури, голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров.

«Для мене не існує поділу на «своїх» і «чужих», — сказав Петров. Додав при цьому, що партійна приналежність не дає імунітету нікому, а коли йдеться про хабарі, «відкати» тощо — тим більше. «Захищати у судах я вас не буду, — заочно звернувся Петров до Попелича на своїй сторінці. Водночас він закликав правоохоронців із усією суворістю, професіоналізмом поставитися до розслідування цієї та інших подібних справ.