Карликова планета, яка знаходиться поруч з Плутоном, знайшла своє ім'я - Гунгун. Про це 1 червня повідомляють іноземні ЗМІ.
Нову планету Сонячної системи відкрили лише 12 років тому. Її діаметр становить всього 1500 км, для порівняння, діаметр Землі - 13 000 км.
Частину Всесвіту, в якій розташована знахідка, почали досліджувати в 1992 році. Спочатку вчені вважали, що там знаходяться лише астероїди. Однак розвиток техніки допоміго зрозуміти, що тут є карликові планети.
Вчений Майкл Браун оголосив конкурс на назву планети. Їй пропонували присвоїти імена скандинавського бога Вілі, брата Одіна, древнегерманського Хольда, але переміг Гунгун - бог води в китайській міфології.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»