Згідно з їх дослідженням, джерелом матеріалу, з якого сформувався супутник нашої планети, став океан земної магми, повідомляє Nature Geoscience.
Одна з найпоширеніших теорій припускає, що мільярди років тому планета, яку називають Тея, врізалася в Землю, а її уламок, викинутий назад в космос, і став Місяцем. Про це свідчить дуже схожий склад Землі і Місяця.
Однак японські фахівці припустили, що наявність однакових хімічних елементів говорить про те, що супутник Землі виник з магми, яка покривала в той час нашу планету.
Саме в неї, а не у тверді породи нібито врізалася Тея. Як доказ вчені назвали велику кількість оксиду заліза в місячних породах. У рідкій магмі цієї речовини більше, ніж в твердих породах.
Далі ядро Теї занурилося в надра Землі, а розплавлені океани магми затверділи. Якщо теорія підтвердиться, вчені впевнені, що можна буде зробити аналогічні висновки про походження інших супутників в Сонячній системі.
У січні вчені назвали головну причину появи життя на Землі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»