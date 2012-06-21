Фізичну доступність до своїх будівель для осіб з інвалідністю мають забезпечити медичні заклади, які планують 2021 року укласти договір з НСЗУ. Укладаючи таку угоду, закладу слід буде надати скановану копію документа, який підтверджує доступність будівлі та приміщення для таких людей та інших маломобільних груп. Цей документ видаватиме фахівець із питань технічного обстеження будівель і споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. А з тими закладами, де не створять безперешкодного доступу до медичних послуг осіб з інвалідністю, НСЗУ 2021 року угоди не укладатиме. За винятком центрів екстреної медичної допомоги, куди пацієнти зазвичай не звертаються самостійно.

За даними ВООЗ, понад мільярд людей мають ту чи іншу форму інвалідності. У них нерідко обмежений доступ до медичних послуг, повідомляє НСЗУ. Тож брак збалансованого доступу до будівель закладів охорони здоров’я, вузькі двері, сходи всередині приміщень, неналежне обладнання в туалетах та інші перешкоди на шляху до медичних установ мають відійти в минуле.