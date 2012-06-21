Останнім часом соснові та хвойні ліси Сумщини (й не тільки слобожанського краю, а й багатьох інших регіонів України та країн Європи) потерпають від такого небезпечного шкідника, як верховий короїд. На жаль, боротися з ним доволі проблематично, оскільки він поширюється швидко й активно, призвичаюється до будь-яких умов. Однак останнім часом науковці встановили, що цей шкідник чутливо реагує на запахи. У шлюбний період самки виділяють феромони, які й підказали ідею використовувати їх у спеціальних пастках.
За словами заступника начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Товстухи, щоб зупинити і знищити верхового короїда на гектарі лісу, достатньо чотири — п’ять таких пасток. Нещодавно сумські лісівники провели моніторинг стану насаджень, зокрема лісопатологічні обстеження, виявивши найбільш вразливі ділянки. І за порівняно короткий термін виготовили і встановили понад 100 запашних пасток.
Звісно, на цьому робота не закінчується, охоронці зелених насаджень і надалі відстежуватимуть стан дерев, насамперед сосон, щоб за допомогою таких пристроїв рятувати їх від знищення.