Особисті дані 533 мільйонів користувачів фейсбука з різних країн опинилися у загальному доступі в інтернеті. Експерти з питань інформаційної безпеки вважають, що цією інформацією можуть скористатися кіберзлочинці.

Дані містять номери телефонів, повні імена й адреси електронної пошти сотень мільйонів користувачів зі 106 країн. Минулими вихідними вони потрапили на хакерський форум. Вважають, що їх викрали понад рік тому, але експерти з питань безпеки стверджують, що інтернет-шахраї можуть використати їх для злочинів, пов’язаних з фальсифікаціями ідентифікації особистості.

«Це старі дані, про їх крадіжку вже повідомляли у 2019 року», — заявила представниця фейсбука Ліз Шеперд у своєму твітері. За її словами, компанія виявила цю проблему в серпні 2019-го і розв’язала її. Проте ізраїльський експерт з питань інформаційної безпеки та кіберзлочинності Алон Гал, якого цитує агентство АР, висловив скептицизм із приводу цього пояснення: «Зловмисники, безумовно, використовуватимуть цю інформацію для шахрайства, зламування та маркетингу».

Дані користувачів фейсбука не вперше потрапляють в інтернет. У грудні 2019 року 267 мільйонів ID користувачів фейсбука, їхніх телефонних номерів та імен виявилися відкритими для широкого загалу. Експерти не сумніваються, що вони стали надбанням кіберзлочинців. А 2018-го стало відомо, що британська політична консалтингова компанія Cambridge Analytica отримала особисті дані мільйонів користувачів фейсбука. За це федеральна комісія з торгівлі США оштрафувала фейсбук на 5 мільярдів доларів за порушення конфіденційності даних.