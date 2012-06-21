Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Медійні моря чи океани нині дуже щедрі і майже щохвилини накочують на читачів, слухачі та глядачів стрімкі й потужні хвилі інформації. Як виявити серед них напівправду, примітивну чи замасковану брехню та фейки? Які знання, методи та інструменти варто використовувати для того, аби розпізнати маніпуляції фактами і спростувати дезінформацію? Як поширити досвід вітчизняних та зарубіжних колег, які успішно практикують різноманітні методи боротьби з фейками? Відповіді на ці та схожі запитання разом шукали учасники ексклюзивного вебінару «Як розпізнати брехню та фейки у соцмережах і медіа. Інструменти та методи верифікації», організованого для журналістів Національним агентством «Укрінформ» та агенцією з Німеччини Дойче Прессе-Агентур (dpa).

Спікерами заходу стали редактори dpa Ніколь Вер та Ян-Ніколас Пікер, а участь в експертній дискусії також взяли експерт із верифікації dpa Штефан Фосс та вітчизняний аналітик і фактчекер інтернет-проєкту Stop Fake Артем Лаптієв. Учасники вебінару на конкретних прикладах розглянули випадки перекручування фактів та маніпуляції з фото чи відеосюжетами, ближче ознайомилися з ефективними інструментами, шляхами та методами перевірки інформації із використанням першоджерела.

«Для викриття фейків журналістам потрібно використовувати цифрові дослідження, логічне мислення, багаторічний досвід перевірки фактів і мати при цьому велику наполегливість. І чим більше колег підуть цим шляхом, тим успішніші будуть наші суспільства у боротьбі з дезінформацією», — переконаний фактчекер dpa Штефан Фосс. А присутні на вебінарі прийшли до спільного висновку — у штаті вітчизняних медіа нині на часі є необхідність якщо не цілого відділу (а такий вже три роки працює у dpa), то бодай одного фахівця, який займався б верифікацією новин.