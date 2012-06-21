Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Інспектори Головного управління Держпродспоживслужби у Черкаській області спільно з патрульною поліцією перевірили, як додержують у регіоні правил оголошеного урядом карантину вихідного дня.

Тільки за суботній день інспектори перевірили кількасот підприємств і зафіксували десятки порушень. Щодо порушників складено відповідні протоколи, а матеріали передано до суду. Винні згідно з урядовим рішенням мають сплатити штрафи. Як розповів начальник управління держнагляду за додержанням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області Володимир Папач, не виконували карантинних правил низка закладів харчування, окремі магазини промислових та побутових товарів, перукарні. Такі випадки виявили зокрема в обласному центрі, Умані, Чорнобаї та Каневі.

Як пояснив голова облдержадміністрації Сергій Сергійчук, місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не можуть скасовувати урядові рішення стосовно посилення протиепідемічних заходів. У міських голів також немає повноважень дозволяти чи забороняти дію таких рішень.

Як повідомила вчора пресслужба облдержадміністрації, за останню добу в області виявлено рекордне число заражених коронавірусом — 642.