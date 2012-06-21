Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Напливне Краснопавлівське водоймище на Харківщині забезпечує водою майже 400 тисяч мешканців області, до того ж 20% з них — харків’яни. За останні два роки водосховище жодного разу не поповнювалося водою, попри те, що регламент вимагає проводити її прокачування не менш ніж двічі на рік. І не безгосподарність тут винувата, а елементарний брак коштів, які не виділялися з державного бюджету. Тож цьогоріч рівень води у водоймі упав до критичних відміток і величезне водосховище обміліло на три чверті. Та і якість води стала набагато гіршою. Зокрема, показник жорсткості наразі становить 9,4 мг-екв/куб. дм.

Як повідомили в облдержадміністрації, нині, після звернень голови ХОДА Олексія Кучера до Президента України, Кабінету Міністрів та народних депутатів України з питанням щодо виділення коштів з державного бюджету для проведення водообміну, ситуація почала виправлятися. До держбюджету було внесено необхідні зміни та виділено 90 мільйонів гривень для забезпечення прокачування води каналом Дніпро-Донбас, через який здійснюється водообмін у Краснопавлівському водосховищі.

Наразі поповнення запасів Краснопавлівського водосховища здійснюється 12 насосними станціями. На весь процес, за інформацією фахівців каналу Дніпро-Донбас, потрібно 42 доби. За цей час до Краснопавлівського водоймища перекачають 60 мільйонів кубометрів дніпровської води.