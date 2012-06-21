Головні завдання в межах митної реформи — завершення гармонізації українського законодавства з європейським зокрема щодо імплементації положень Митного кодексу Європейського Союзу, запровадження механізмів спільного контролю та обміну інформацією із країнами ЄС, упровадження ризик-орієнтованої системи перевірок на митниці. Це фактично означатиме створення зелених коридорів для компаній, які мають найвищий ступінь довіри.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з питань реформи Державної митної служби, яка відбулася під його головуванням, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Під час наради сторони обговорили основні напрями роботи, які дадуть змогу наблизити українську митницю до стандартів Європейського Союзу.

«Одне із ключових завдань, яке стоїть перед керівництвом Держмитслужби та урядом, — упровадження повноцінної системи обміну митною інформацією між Україною та ЄС та приєднання до конвенції про процедуру спільного транзиту. Це дасть змогу набагато ефективніше контролювати митну вартість товарів і відповідно прибрати будь-які зловживання із заниженням такої вартості», — зазначив очільник уряду.

Учасники наради порушили питання модернізації пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом. Денис Шмигаль зауважив, що уряд у березні цього року схвалив план заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021—2023 роки. Цей план передбачає реконструкцію, модернізацію і технічне переоснащення 25 наявних і будівництво 10 нових пунктів пропуску. Така модернізація розпочнеться цього року і значно поліпшить технічні можливості вітчизняної митниці.

Віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина наголосила, що в питанні роботи митної служби Україна на 100% виконала всі зобов’язання, передбачені на 2020 рік Угодою про асоціацією з Євросоюзом.

Очільник Державної митної служби Павло Рябікін сказав, що митниця вже цього місяця запроваджує масштабний проєкт з особистого тестування працівників відомства, в який входитиме їх перевірка на доброчесність. За підсумками перевірки всіх співробітників переведуть на контрактну форму роботи з відповідним випробувальним терміном.

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