Сьогодні відзначаємо християнське свято на вшанування Святих апостолів Петра та Павла. У Львові вирішили організувати нічну феєричну театралізовану екскурсію «Обрядові забави на Петра». Щоправда, проведуть її завтра. І запрошують на цю етнозабаву до Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького.
Організатори народної забави розкрили її зміст завчасу. Тож уже відомо, що таких театралізованих екскурсій буде чотири. Спершу відвідувачі, звісно, побувають у церкві, де водночас дізнаються про ікони Петра та Павла. Відтак поквапляться до хатини музиканта, щоб трохи поспівати українських пісень-петрівок. Опісля дороги дівчат і хлопців розійдуться, бо на них чекатиме проведення різних майстер-класів. Юнаки вивчатимуть премудрості бондарства, а дівчата займуться «чухранням», а точніше, чухратимуть вовну, прястимуть, ткатимуть і виготовлятимуть для себе з вовни коралі. Попрацювавши отак, можна й про відпочинок подбати. До озера спрямують власну ходу. Там зустрічатимуть їх лісові мавки. Дівчата заодно зможуть плести віночки та пускати їх на водними хвилями. Поруч же на великій галявині триватиме святкове дійство «Петрування», на якому кожен зможе потанцювати, пострибати й, звісно ж, почастуватися.