Кабмін затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році, а також проектні обсяги державного замовлення на 2019 та 2020 роки. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Загальний обсяг прийому фахівців передбачено в кількості 191 100 осіб, зокрема за денною формою навчання — 171 355, що менше від затверджених у 2017 році показників на 9,6 та 9,5% відповідно. Обсяги прийому державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою запропоновано: «молодший спеціаліст» — 39 210 осіб, з них за денною формою навчання — 35 881, що порівняно з минулим роком зменшено на 30,5 % та 30,6%, «бакалавр» — 78755 осіб, з них за денною формою навчання — 71 873, або на 4,2% та 3,5% менше, ніж у 2017 році, «магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра» — 62 403 особи, що більше порівняно з 2017-м відповідно на 0,4%, зокрема за денною формою навчання — 53 720 осіб, що більше, ніж 2017-го, на 0,9%. Прийом учнів на навчання за робітничими спеціальностями за державним замовленням у 2018 році передбачено обсягом 23 000 осіб. 2018-го передбачено підвищення кваліфікації та проходження перепідготовки, спеціальної підготовки і спеціалізації для 213 991 особи.
«Держзамовлення має відповідати потребам ринку, тому Мінекономрозвитку розробило зміни до механізму державного замовлення, щоб створити додаткову мотивацію для студентів найбільш затребуваних спеціальностей», — прокоментував це рішення віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. За його словами, із цього року уряд пропонує заборонити перерозподіл держзамовлення між галузями. Наступного запроваджують ще кілька важливих змін. Серед них виплата підвищеної стипендії студентам за інженерними, технічними, аграрними спеціальностями, яких потребує промисловість та ІТ-галузь.