Станом на 1 травня 2018 року обсяг заборгованості за виділеними Національним банком України (НБУ) кредитами рефінансування в квітні скоротився на 4,8%, або на 3 млрд грн — до трохи менш ніж 60 млрд грн.
З початку 2018 року обсяг заборгованості банків з рефінансування скоротився на 12,6% (з 68,7 млрд грн).
Нагадаємо, що Нацбанк 10 січня виділив рефінансування Приватбанку на 2,3 млрд грн строком на 84 дні під 16,5% річних. На початку квітня Приватбанк погасив цей кредит.
Крім того, на початку березня державний Ощадбанк достроково погасив кредити рефінансування Нацбанку на 3 та 2 млрд грн, а український Альфа-банк достроково погасив рефінансування на 625 млн грн.
Зазначимо, що в 2017 році обсяг заборгованості банків з рефінансування скоротився на 8,2% — з 74,8 млрд грн до 68,7 млрд грн.
Як зазначає «УК» директор із ризиків Банку Кредит Дніпро Олег Пахомов, частки непрацюючих кредитів у розрізі банківських груп наведені в офіційній статистиці НБУ такі: за підсумками першого кварталу 2018 року антилідером є Приватбанк — 86%, по інших держбанках показник досягає 61%, іноземні банки, які були найбільш активні в сегменті валютної іпотеки, мають 43% непрацюючих кредитів, українські комерційні банки — 30%.