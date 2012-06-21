Заяву із закликом до всіх сторін збройного конфлікту на Донбасі досягти негайного прогресу у виконанні мінських угод схвалила Рада Безпеки ООН. Спровокованого Росією конфлікту, про що в тексті не сказано жодного слова. Втім, як і про відповідальність РФ за розпалювання ситуації на Донбасі.

Документ зачитав від імені всіх членів Радбезу ООН головуючий на засіданні постійний представник Російської Федерації при Організації Об’єднаних Націй Василь Небензя, що само по собі вже набуло якогось дивного відтінку. Російський посол сказав, що після консультацій з усіма членами Радбезу саме його було уповноважено зачитати заяву від імені Ради Безпеки ООН.

«Рада Безпеки висловлює серйозну стурбованість щодо нещодавнього погіршення ситуації у галузі безпеки на сході України і щодо її серйозного впливу на цивільне населення. Рада Безпеки засуджує постійні порушення режиму припинення вогню, особливо застосування важкого озброєння, забороненого мінськими угодами», — йдеться в заяві й зазначається, що через застосування цього озброєння гинуть люди, зокрема цивільне населення.

Ось лише не сказано, хто вчиняє масові збройні провокації, внаслідок яких українці гинуть на своїй землі, на своїх подвір’ях і у своїх домівках. Гинуть від снарядів, випущених іноземними зайдами, яким глибоко начхати на долі людей, зокрема й російськомовних, про захист яких так люблять патякати на всіх рівнях представники російської влади й дипломатії.

Радбез ООН, випливає з документа, закликає реалізувати «зобов’язання щодо розведення сил і засобів і негайно відвести важке озброєння згідно з відповідними положеннями мінських угод». І це в той час, коли зі східного напрямку в бік мирного населення й українських захисників щодня прилітають снаряди заборонених цими ж таки угодами калібрів.

Також члени Радбезу підтримують роботу агенцій ООН, спрямованих на поліпшення гуманітарної ситуації на сході України. У заяві йдеться про необхідність активізації зусиль заради полегшення страждання цивільного населення, враженого конфліктом. Забуто лише про основне: якби не втручання Росії, про жодні гуманітарні проблеми ніхто б і не згадував і не мав би про них жодного уявлення.

Рада Безпеки ООН висловила повну підтримку роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ й закликала всі сторони сприяти її діяльності, зокрема надавати безпечний та захищений доступ спостерігачам на території всієї України для виконання покладених на місію завдань, а також гарантувати безпеку її персоналу та захист її спорядження. Нехай би розказали це підтримуваним Росією бойовикам, які силою та залякуваннями перешкоджають місії виконувати її роботу.

При цьому члени Радбезу, що з вуст російського посла звучало вкрай цинічно і з особливим блюзнірством, вкотре підтвердили повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності України, підкресливши необхідність суворого дотримання резолюції 2202 (2015), якою був схвалений Комплекс заходів із виконання мінських угод.

«Рада Безпеки ООН закликає всі сторони поновити зобов’язання щодо мирного процесу та впровадити всі заходи, погоджені у нормандському форматі й Тристоронньою контактною групою, щоб досягти негайного прогресу у виконанні мінських угод», — цитує УНІАН текст документа.

Радбез ООН укотре підтвердив повну підтримку резолюції 2166 (2014), яка стосується катастрофи літака рейсу MH17.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»