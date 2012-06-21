На Львівщині створили робочі групи, які займуться обстеженням об’єктів незавершеного будівництва. Вони, за інформацією прес-служби облдержадміністрації, до 18 травня виїжджатимуть у райони та міста обласного значення, аби встановити фактичний стан цих об’єктів.
Зрештою, ці робочі групи не лише обстежать об’єкти незавершеного будівництва. Напрацюють і пропозиції щодо завершення будівництва, продажу чи демонтажу цих об’єктів. Також внесуть їх до фінансування з Державного фонду регіонального розвитку чи за рахунок субвенцій або інших бюджетів.