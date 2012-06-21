Учора внесено зміни в національний план вакцинації, щоб Президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я та інші публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою задля популяризації кампанії з вакцинації. «Я став першою людиною, потім буде Володимир Зеленський», — запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у столичній Олександрівській лікарні, де він і отримав щеплення. Він не уточнив, коли саме вакцинуватиметься Президент, додавши, що робитиме це разом з військовими.

Зміни до національного плану вакцинації дадуть змогу використовувати надлишки вакцин для щеплення громадських діячів і публічних осіб для популяризації кампанії з імунізації проти коронавірусу, повідомляє УНІАН. Адже як запевняє Максим Степанов, вакцина від коронавірусу Covishield, вироблена за ліцензією AstraZeneca/Oxford в Індії, нічим не відрізняється від аналога, виготовленого на заводах у Європі та інших частинах світу. Попит на препарат великий, тож AstraZeneca/Oxford контрактує потужності для виробництва вакцин у всьому світі.