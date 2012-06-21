Європейські жіночі асоціації звернулися до президента Європейської ради Шарля Мішеля із закликом подати у відставку після «софагейту». Так у європейських ЗМІ називають інцидент, який трапився під час візиту до Анкари Шарля Мішеля та очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Після церемонії рукостискання лідери ЄС і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган мали сісти у крісла для ведення переговорів. Проте з’ясувалося, що крісел тільки два, які зайняли Мішель та Ердоган. А Урсула фон дер Ляєн, яка розгублено постояла перед чоловіками у кріслах кілька секунд, була змушена сісти на софу, що стояла поодаль.

Петиція, яку розпочали жіночі організації, отримала понад 2,5 тисячі підписів менш ніж за два дні в Бельгії, Франції, Італії й навіть за межами Євросоюзу. Її започаткував фонд «Міленіум», який опікується правами і можливостями жінок. У петиції вказано «три великі помилки», яких припустився Шарль Мішель під час зустрічі із президентом Туреччини, а це «образа для всіх жінок». Вчинок президента ЄС, на думку авторок петиції, суперечить дипломатичному протоколу, принципам ЄС і правам людини, зокрема жінок. Вони додали, що непереконливі виправдання Шарля Мішеля не змінять негативного враження, яке інцидент справив на громадян ЄС та решти світу.