В Японії активізувався вулкан Сакурадзіма, який розташований на південно-західному японському острові Кюсю. Жителів довколишніх міст Кагосіма і Тарумідзу попередили бути готовими до можливих наслідків активності вулкана.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Вулкан активізувався в ніч на неділю.

Сакурадзіма – один з найнебезпечніших вулканів в Японії. Його виверження відбуваються регулярно, що приносить чимало проблем розташованому поруч великому місту Кагосіма. В Японії налічується близько 110 активних вулканів.