У нещодавній заяві МЗС ФРН і Франції щодо врегулювання конфлікту на Донбасі високо оцінено виконання українською стороною загальних узгоджених висновків Паризького саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Зокрема відзначено, що українська сторона, дотримуючись досягнутих у Парижі домовленостей, створила умови для поліпшення ситуації на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях до настання зими та полегшення становища цивільного населення, відкривши пункти пропуску «Золоте» та «Щастя» у Луганській області, як і планувала, 10 листопада 2020 року.

Оцінка МЗС Німеччини і Франції докладених Україною зусиль на шляху до послідовного виконання мінських домовленостей, зокрема рішень, досягнутих на рівні глав держав у нормандському форматі, спричинила в МЗС РФ шквал емоцій, необґрунтованої критики й маніпулятивних звинувачень, вказують у вітчизняному МЗС. Вони не відповідають дійсності і є невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику Російської Федерації щодо України, йдеться в коментарі МЗС України. А також свідчать про небажання російської сторони зробити принаймні мінімальні кроки для полегшення гуманітарної ситуації в окупованих нею окремих районах Донецької та Луганської областей чи для сприяння безперешкодному здійсненню контактів між громадянами України по обидва боки лінії розмежування.

Тому МЗС України також категорично відкидає оприлюднені звинувачення та інсинуації щодо спроб української сторони «дезавуювати мінські домовленості».

Проєкт плану спільних кроків учасників ТКГ з виконання мінських угод, підготовлений з ініціативи глави української делегації й нещодавно представлений на розгляд Тристоронньої контактної групи, містить практичні пропозиції з повного припинення конфлікту, демілітаризації окремих районів згаданих областей та створення умов для проведення місцевих виборів на Донбасі. Це повністю відповідає духу та букві Комплексу заходів з виконання мінських угод 2015 року.

10 листопада розпочав роботу новостворений КПВВ «Щастя», де громадяни можуть скористатися послугами Центру надання адміністративних послуг, відділення банку, кімнати матері та дитини. Сервісний центр передбачає надання понад 80 послуг для наших громадян з тимчасово окупованих територій.

В МЗС констатують, що проросійські бойовики перешкоджають громадянам безперешкодно переходити лінію розмежування. Зафіксовано обмеження вільного пересування спостерігачів СММ ОБСЄ.

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