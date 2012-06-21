До Збройних сил України призвано півтисячі офіцерів запасу віком до 43 років за 37 військово-обліковими спеціальностями. Усі вони закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижчу бакалавра та раніше не проходили військової служби.
З 15 червня 2018 року офіцерів направлено на курси перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.
Мета призову офіцерів полягає в набутті ними практичних навичок і вмінь для збройного захисту Вітчизни, збільшення кількості військово навчених осіб у запасі та підвищення рівня укомплектованості Збройних сил навченим офіцерським складом.
Після завершення підготовки передбачено призначення офіцерів на посади до небойових військових частин, повідомляє прес-служба Міноборони.
До участі в операції Об’єднаних сил призваних офіцерів не залучатимуть. Направлення в зону операції Об’єднаних сил можливе лише у добровільному порядку після укладення ними контракту про проходження військової служби. На офіцерів, яких призвано цього літа, розповсюджується весь пакет соціальних пільг і гарантій військовослужбовців за контрактом. Також за ними зберігаються місце роботи, посада, середній заробіток і забезпечення на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності.