Пацієнти Рівненської центральної міської лікарні вже смакують огірками, вирощеними тут таки, в лікарняній теплиці. Її обладнали склом зі старих вікон, замість яких встановили енергоощадні, – не пропадати ж добру. «Теплицю доглядають наші працівники, які люблять працювати на землі й отримують від цього задоволення, – каже головний лікар Євген Кучерук. – Хочемо ще облаштувати твердопаливний котел: старих віконних рам та дверей назбиралося стільки, що надовго вистачить». А поки що пацієнти смакують зеленим борщем та першими екологічно чистими огірками. Ще тут вирощують цибулю, кріп, петрушку, помідори, лавровий лист. Приміром, торік зібрали 420 кілограмів петрушки, 300 – огірків та понад півтонни зеленої цибулі.
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