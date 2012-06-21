Розпочато конкурсний відбір на створення меморіального знаку пам’яті загиблим в небі над Тегераном пасажирам та екіпажу рейсу МАУ PS752.



Авіакомпанія МАУ та Благодійний Фонд «Безпечне небо» за підтримки Національної спілки архітекторів України оголошує конкурс з визначення найкращого ескізного проєкту меморіальної композиції на території парку «Вербовий гай» в Дніпровському районі м. Києва.

До участі у конкурсі запрошуються українські та іноземні скульптори, архітектори та ландшафтні архітектори, а також команди фахівців.



Обов’язок України, так само як і інших держав, чиї пасажири були безневинно вбиті воєнними ракетами в іранському небі, – відтворити історію у мистецтві і не дозволити у плині часу загубити відповіді. Чому загинули ці люди? Чому був збитий саме український літак? Коли будуть покарані винуватці?



Ландшафтна меморіальна композиція покликана зберегти цю пам’ять.

Докладніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

